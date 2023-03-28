Створять фурор під час контрнаступу, – льотчик про Mirage 2000, які може отримати Україна

Французькі літаки Mirage 2000 у кількості 40 одиниць можуть надати Україні три країни – Об'єднані Арабські Емірати, Греція, та Індонезія. Франція веде з ними перемовини щодо цього.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив, що Mirage 2000 – гарні літаки-бомбардувальники, які виконують роботу по землі, можуть нести ракети "повітря – земля", а також працювати як штурмовики.

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Всі хвалять ці літаки

Світан підкреслив, що ці літаки дуже ефективні саме для підтримки наземних військ.

Він має 9 точок підвіски, 4-кратно дубльовану систему керування. Це надійний, перевірений літак. Він випущений у 1984 році, і вже 40 років виконує завдання,

– зауважив він.

Французи побудували понад 600 одиниць різних модифікацій Mirage, і вони розійшлися по світу. До 10 країн мають від 10 до 60 таких літаків.

"І всі їх хвалять", – наголосив льотчик-інструктор.

Роман Світан про переваги літаків Mirage 2000: дивіться відео

Однак F-16 кращий

За його словами, 40 літаків для нас намагається закупити Франція. Це буде розширена авіабригада – 3 ескадрильї. В ескадрильї – 12 літаків і плюс ланка керування – 4 літаки.

Ця бригада може створити фурор під час контрнаступу. Адже те, на що спроможний Mirage як бомбардувальник та штурмовик, жодний старий радянський літак не зможе зробити,

– підкреслив експерт.

Він зауважив, що Mirage може виконувати перехоплення, повітряні бої, може сам себе прикрити як винищувач і перехоплювач, хоч і ракетами невеликої дальності. Проте йому не потрібно прикриття винищувачів з повітря.

"Mirage – це гарний хід для нас. Хоча оптимальний варіант для України – винищувач F-16. Про це не потрібно забувати", – відзначив Роман Світан.

Що відомо про отримання Україною Mirage 2000

На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорно заявив, що його країна може передати Україні винищувачі Mirage 2000. Він додав, що перемовини з Києвом щодо цього питання тривають.

Франсуа Лекорно сказав, що труднощі з доставленням літаків пов'язані з логістикою, навчанням та можливостями технічного обслуговування.

Французьке ЗМІ Le Figaro 22 березня запевнило, що уже понад місяць українські пілоти у Франції проходять навчання на винищувачах Mirage 2000. Проте цю інформацію спростував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що у Франції уже проходила підготовка авіанавідників і курси виживання для авіаторів. Однак "мова про навчання льотного складу зараз не йде".

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні для вдалого контрнаступу потрібно щонайменше сотня літаків з різними можливостями виконання завдань. За його словами, кожна країна може дати нам 10 – 15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність.