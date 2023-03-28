Створять фурор під час контрнаступу, – льотчик про Mirage 2000, які може отримати Україна
Французькі літаки Mirage 2000 у кількості 40 одиниць можуть надати Україні три країни – Об'єднані Арабські Емірати, Греція, та Індонезія. Франція веде з ними перемовини щодо цього.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив, що Mirage 2000 – гарні літаки-бомбардувальники, які виконують роботу по землі, можуть нести ракети "повітря – земля", а також працювати як штурмовики.
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Всі хвалять ці літаки
Світан підкреслив, що ці літаки дуже ефективні саме для підтримки наземних військ.
Він має 9 точок підвіски, 4-кратно дубльовану систему керування. Це надійний, перевірений літак. Він випущений у 1984 році, і вже 40 років виконує завдання,
– зауважив він.
Французи побудували понад 600 одиниць різних модифікацій Mirage, і вони розійшлися по світу. До 10 країн мають від 10 до 60 таких літаків.
"І всі їх хвалять", – наголосив льотчик-інструктор.
Роман Світан про переваги літаків Mirage 2000: дивіться відео
Однак F-16 кращий
За його словами, 40 літаків для нас намагається закупити Франція. Це буде розширена авіабригада – 3 ескадрильї. В ескадрильї – 12 літаків і плюс ланка керування – 4 літаки.
Ця бригада може створити фурор під час контрнаступу. Адже те, на що спроможний Mirage як бомбардувальник та штурмовик, жодний старий радянський літак не зможе зробити,
– підкреслив експерт.
Він зауважив, що Mirage може виконувати перехоплення, повітряні бої, може сам себе прикрити як винищувач і перехоплювач, хоч і ракетами невеликої дальності. Проте йому не потрібно прикриття винищувачів з повітря.
"Mirage – це гарний хід для нас. Хоча оптимальний варіант для України – винищувач F-16. Про це не потрібно забувати", – відзначив Роман Світан.
Що відомо про отримання Україною Mirage 2000
- На початку березня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорно заявив, що його країна може передати Україні винищувачі Mirage 2000. Він додав, що перемовини з Києвом щодо цього питання тривають.
- Франсуа Лекорно сказав, що труднощі з доставленням літаків пов'язані з логістикою, навчанням та можливостями технічного обслуговування.
- Французьке ЗМІ Le Figaro 22 березня запевнило, що уже понад місяць українські пілоти у Франції проходять навчання на винищувачах Mirage 2000. Проте цю інформацію спростував речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що у Франції уже проходила підготовка авіанавідників і курси виживання для авіаторів. Однак "мова про навчання льотного складу зараз не йде".