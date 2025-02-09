Чи ефективно використовувати Mirage 2000 як частину ППО
- Літаки Mirage 2000 посилили протиповітряну оборону України, їх ефективно використовувати з ракетними системами Storm Shadow і SCALP.
- Французькі винищувачі модернізовані для України з акцентом на посилення озброєння та РЕБ, але точну їхню кількість не розкрито.
- Українські фахівці почали збивати керовані авіаційні бомби противника новими видами озброєння без допомоги союзників.
Винищувачі Mirage 2000 посилили протиповітряну оборону. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Вони можуть виконувати більше завдань.
Генерал-лейтенант, військовий експерт та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Mirage 2000 ефективніше використовувати у поєднанні з ракетними системами Storm Shadow і SCALP.
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Наразі радянські Су-24 виконують роль повітряної платформи: вони скидають боєприпаси, після чого ракета продовжує політ самостійно.
Якщо ж запуск відбувається з Mirage 2000, характеристики значно покращуються – зростає дальність і точність удару, оскільки літак пристосований саме для такого озброєння,
– пояснив Ігор Романенко.
Він додав, що французьке озброєння є більш точним. Наприклад, керовані авіаційні бомби Hammer, які завдяки високій точності значно ефективніші у застосуванні, ніж російські аналоги.
Цікаво! Французькі винищувачі Mirage 2000 були модернізовані для України. Основна увага приділена посиленню озброєння та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). 6 лютого ці літаки передали Україні, проте точну їхню кількість міністр оборони Франції Себастьян Лекорню не розкрив.
Необхідні власні авіаспроможності
"Для нас критично важливо підтримувати піхоту. А для боротьби з керованими авіаційними бомбами противника необхідно нарощувати власні авіаційні спроможності", – наголосив Романенко.
Він також зазначив, що в Запоріжжі українські фахівці почали збивати керовані авіаційні бомби противника новими видами озброєння.
"Це надзвичайно складне завдання. Після скидання така бомба стає вкрай важкою ціллю, і наявними засобами її майже неможливо знищити. Однак українські фахівці розробили щось, що дозволяє досягати таких результатів. І зробили це самотужки, без допомоги союзників", – підсумував Ігор Романенко.