Генерал-лейтенант у відставці пояснив, як французькі Mirage підсилять українське небо

У січні 2025 року Повітряні сили ЗСУ отримають три перші винищувачі Mirage 2000–5F. Вони суттєво підсилять українських захисників. Насамперед можна буде більш ефективно застосовувати ракети Storm Shadow та SCALP .

Також за допомогою Mirage можна буде потужно застосовувати французькі авіабомби Hammer. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

До теми Французький міраж для ЗСУ: на що здатні літаки Mirage 2000 та які бойові завдання виконуватимуть

"Тепер, якщо з'являються французькі літаки, то ракети Storm Shadow і SCALP, насамперед SCALP, можна застосовувати більш ефективно, на всю їхню спроможність. Крім того, французькі авіабомби Hammer дуже важливо застосовувати. Вони не такі, як КАБи, менша бойова частина, але ефективні. Питання у кількості. З цих же літаків це можна робити більш ефективно", – пояснив він.

Відомо, що ракета SCALP виготовляється спільно з німцями. Можливо, це підштовхне Німеччину надати Україні ракети Taurus. Тут важлива робота України з керівництвом Німеччини.

Є проблеми у тому, що у нас такий "зоопарк" зенітно-ракетних комплексів різних видів. Забезпечити їхню логістику дуже важко. Потрібні різні боєприпаси. Але ми в таких умовах, що готові хоч так, тільки дайте озброєння, щоб був інструментарій знищувати засоби ворога. Тому до F-16 додається ще Mirage 2000,

– зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, в Avions Legendaires повідомляють, що Франція модифікувала винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000–5F, щоб вони могли нести та запускати ракети SCALP-EG, Storm Shadow та керовані авіаційні бомби. Франція вирішила передати ці літаки після тривалих переговорів.