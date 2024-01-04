У Миргороді та в Полтаві пролунав вибух: окупанти запускали ракету

Окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Згодом надійшли повідомлення про вибухи.

Повітряну тривогу оголошували у Полтавській області. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги.

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Спершу Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для Полтавської та Сумської області. Захисники українського неба заявили, що ворожа ракета рухається у бік Кременчука.

Згодом ЗМІ повідомили, що звуки вибуху почули у Полтаві та Миргороді. Деталей наразі не розкривають. Офіційних підтверджень або спростувань цієї інформації наразі не було.

Відповідь на російський терор збільшуватиметься

Михайло Подоляк заявив, що відповідь України на російський терор збільшуватиметься. Наразі Україна має для цього набагато більше можливостей, аніж у 2022 році.

В України є сьогодні інструменти набагато більш суттєві щодо впливу на ту чи іншу ситуацію, ніж це було в 22-му чи на початку 23-го року,

– наголосив радник голови ОПУ.

Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по Україні. Ворог не має жодних шансів реалізувати свої задуми.