У Ватикані назвали переговорника, який займатиметься "мирною місією" щодо війни в Україні

У Ватикані повідомили, хто займатиметься "мирною місією" щодо війни в Україні. Переговорником стане кардинал Маттео Дзуппі.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні. Пресконференція відбулася 20 травня.

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Кардиналу Дзуппі доручили місію Ватикану щодо війни в Україні

Папа Франциск доручив кардиналові Дзуппі спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні, деталі якої ще не визначені.

Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом,

– заявив речник Ватикану.

За його словами, ця місія могла "посприяти послабленню напруженості у війні в Україні". Папа Римський сподівається, що це зможе започаткувати мирні процеси.

"Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на цей момент вивчаються", – підсумував Бруні.

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Україні не потрібні посередники

Наприкінці квітня під час триденного візиту в Угорщину Папа Римський заявив, що приєднався до "місії щодо досягнення миру" в Україні. Понтифік зазначив, що він готовий зробити все, що потрібно.

"Зараз триває місія, але вона ще не публічна. Коли це буде публічно, я розкрию це", – додав Франциск.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Папою зазначив, що Україна зацікавлена у пропозиціях, що можуть сприяти досягненню справедливого миру, насамперед на основі української формули.

Нам не потрібні посередники між Україною та агресором, який захопив наші території,

– підкреслив глава держави.

За його словами, Україна, звичайно, вітає пропозиції третіх сторін щодо допомоги в подоланні спровокованих війною криз і в завершенні війни. Однак формула миру полягає в тому, аби залучити ті країни, які справді хочуть досягти його у Європі.

Президент наголосив, що українці добре пам'ятають, чим закінчилося посередництво з Путіним у межах Нормандського формату.