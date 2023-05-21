"Мирна місія" Ватикану: експерт-міжнародник сказав, чим може допомогти Папа Римський
Папа Римський доручив кардиналу Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні. Ватикан міг би займатись гуманітарними питаннями, зокрема поверненням українських полонених.
Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, у питанні обміну полонених Папа Франциск міг би дійсно допомогти Україні.
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"Якщо така ініціатива є та починає свою реалізацію, Ватикан міг би фокусуватись на гуманітарних питаннях та насамперед обміном полоненими, поверненням наших Героїв додому. Це було б одним з дуже ефективних інструментів, щоб показати результативність таких дій", – вважає він.
Мета "мирної місії" Ватикану
Ференс зазначив, що Папу Римського часто критикують через його позицію щодо війни в Україні, але він – духовний лідер для понад мільярда католиків зі всього світу та має величезний вплив.
На думку експерта-міжнародника, Папа Франциск дивиться на війну в Україні через власну релігійну призму. Він переконаний, що Україна повинна більш ґрунтовно підходити до комунікації зі Святим Престолом, щоб українська формула миру теж була в основі потенційних консультацій.
Швидше за все, кардинал їде, щоб відчути наше бачення, а також заміряти рівень готовності до тих чи інших консультацій, які, можливо, потенційно обговорюються за кулісами. Поки не багато відомо, про що саме буде мовитись. Але я не очікую, що це кардинально змінить геополітичний контекст,
– сказав він.
"Мирна місія" Ватикану: що відомо
- Директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні 20 травня повідомив, хто займатиметься "мирною місією" щодо війни в Україні. Переговорником стане кардинал Маттео Дзуппі.
- За його словами, ця місія могла "посприяти послабленню напруженості у війні в Україні". Папа Римський сподівається, що це зможе започаткувати мирні процеси.
- Президент Володимир Зеленський 13 травня прибув до Італії. У Ватикані він зустрівся з Папою Римським.
- Наприкінці квітня під час триденного візиту в Угорщину Папа Римський заявив, що приєднався до "місії щодо досягнення миру" в Україні. Він зазначив, що готовий зробити все, що потрібно.