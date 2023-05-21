"Мирна місія" Ватикану: експерт-міжнародник сказав, чим може допомогти Папа Римський

Папа Римський доручив кардиналу Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов'язану з війною в Україні. Ватикан міг би займатись гуманітарними питаннями, зокрема поверненням українських полонених.

Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс. За його словами, у питанні обміну полонених Папа Франциск міг би дійсно допомогти Україні.

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"Якщо така ініціатива є та починає свою реалізацію, Ватикан міг би фокусуватись на гуманітарних питаннях та насамперед обміном полоненими, поверненням наших Героїв додому. Це було б одним з дуже ефективних інструментів, щоб показати результативність таких дій", – вважає він.

Мета "мирної місії" Ватикану

Ференс зазначив, що Папу Римського часто критикують через його позицію щодо війни в Україні, але він – духовний лідер для понад мільярда католиків зі всього світу та має величезний вплив.

На думку експерта-міжнародника, Папа Франциск дивиться на війну в Україні через власну релігійну призму. Він переконаний, що Україна повинна більш ґрунтовно підходити до комунікації зі Святим Престолом, щоб українська формула миру теж була в основі потенційних консультацій.

Швидше за все, кардинал їде, щоб відчути наше бачення, а також заміряти рівень готовності до тих чи інших консультацій, які, можливо, потенційно обговорюються за кулісами. Поки не багато відомо, про що саме буде мовитись. Але я не очікую, що це кардинально змінить геополітичний контекст,

– сказав він.

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