США прагнуть посадити Україну ат Росію за стіл переговорів, щоб укласти мирний договір. Західні журналісти розповіли, що хоче отримати Владімір Путін.

Росія бачить економічні та геополітичні вигоди в тому, щоб підтримувати прагнення президента США Дональда Трампа до припинення вогню в Україні, проте це не означає, що змінились військові цілі. Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Кремль може уповільнювати перемовини

Трамп говорив, що він зосереджений на тому, щоб зупинити "марш смерті" в Україні у найкоротші терміни. Однак для Владіміра Путіна переговори про припинення вогню з Трампом є засобом досягнення набагато ширших цілей.

Перемовини сторін із делегацією США мають продовжитись 24 березня. Вони стосуватимуться технічних деталей часткового припинення вогню для припинення атак на енергетичні об'єкти і кораблі в Чорному морі. Путін раніше чітко дав зрозуміти, що спочатку він домагатиметься широкого спектра поступок.

Кремль, ймовірно, сповнений рішучості отримати якомога більше вигод із бажання Трампа укласти мирну угоду. Москва вважає, що поліпшення відносин із Вашингтоном є економічним і геополітичним благом. Він переконаний, що його можна досягнути навіть без припинення обстрілів України.

Чого хоче Путін

Інтерв'ю з високопоставленими російськими діячами показали, що насправді Росія розглядає переговори щодо України та зв'язків між США і Росією як переговори окремих напрямків. Путін пне відмовився від своїх військових цілей, проте підігрує Трампу, щоб налагодити контакт.

Заступник голови комітету з міжнародних справ нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Ніконов заявив, що Трамп і Путін розробляють "двосторонній порядок денний", який "не пов'язаний з Україною".

У Москві, ймовірно, вважають, що взаємодія з Трампом може відкрити економічні вигоди, такі базові, як запчастини для російських літаків Boeing, і геополітичні вигоди. Наприклад, скорочення присутності НАТО в Європі. Залишається незрозумілим, чи буде Трамп використовувати ці сподівання як важіль, щоб отримати вигіднішу угоду для України.