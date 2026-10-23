Трамп хоче мирної угоди між Україною та Росією на саміті G20: що каже Зеленський

Дональд Трамп хоче, щоб мирна угода між Росією і Україною була укладена на саміті G20 у середині грудня. Володимир Зеленський вважає мрію президента США цілком реальною.

Таку думку він висловив під час спільної конференції з прем'єром Фінляндії у Києві 22 жовтня.

Чи буде мирна угода на саміті G20?

За словами Зеленського, США – це сильна країна, яка може змусити Росію закінчити війну.

Водночас президент зауважив, що спершу треба зупинити гарячу фазу війни, а потім обговорювати мирну угоду.

Він додав, що Україна розраховує на посередництво Вашингтона для припинення бойових дій.

На думку глави держави, США можуть допомогти домовитися про припинення вогню вже на саміті G20 у Флориді.

Політик уточнив, що якщо Трамп запросить Україну на саміт G20, то вона буде представлена там на вищому рівні. "Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримували", – підсумував президент.

Що цьому передувало?

Видання The Atlantic написало, що Дональд Трамп хоче домогтися підписання мирної угоди між Україною та Росією на саміті G20 у грудні у Флориді. Для цього Вашингтон може посилити тиск на Київ.

За даними видання, Трамп хоче особисто бути присутнім під час підписання угоди Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

В оточенні американського президента війну дедалі частіше розглядають як перешкоду для відновлення бізнесу з Росією. США цікавлять, зокрема, постачання дизельного пального та розробка родовищ рідкісноземельних металів.

Заради домовленостей Вашингтон може вимагати від України поступок щодо Донбасу.

В українській владі побоюються, що долю країни можуть обговорювати без її участі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США запросили Путіна на саміт G20. Втім, Кремль ще не відповів на запрошення.