"З боку України майже вирішено": Трамп висловився про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що питання укладення мирної угоди з боку України "практично вирішене". Такий результат став можливим завдяки переговорам у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Читайте також Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я та чому переговори в Джидді – успіх для України

З боку України ситуацію практично вирішено

Дональд Трамп заявив, що "ми мали дуже складну ситуацію з одного боку, яка майже вирішена" після переговорів української та американської делегацій, які пройшли в Саудівській Аравії 11 березня.

За словами політика, Україна та США "обговорили багато деталей", зокрема території, але підкреслив, що Вашингтон "не хоче гаяти часу".

Люди гинуть... Поки, коли ми сидимо тут, ймовірно, загинуло двоє людей на цьому відкритому полі, це мертва рівна земля, чудові сільськогосподарські угіддя стали мертвою рівною землею,

– сказав Трамп.

Президент США назвав ситуацію, що склалася, "катастрофою".

Я сподіваюся, що він (Владімір Путін, – 24 Канал) збирається припинити вогонь,

– підсумував політик.

До слова, раніше стало відомо, що спецпосланник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня поїде до Росії. У Москві він намагатиметься переконати російську сторону підписати перемир'я.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, припинення вогню між Росією та Україною може настати вже за кілька днів, якщо на це погодиться російське керівництво.