30, 60 або 90 днів, – у МЗС заявили, що Україна готова до будь-якого терміну припинення вогню

Україна готова до будь-якого терміну щодо припинення вогню на фронті у війні, яку розпочала Росія. Терміни можуть варіюватися від 30 до 90 днів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого.

До теми Як пройшла зустріч з Росією у Стамбулі: головні тези української делегації

Що сказав Тихий про готовність України до припинення вогню

На питання журналіста про те, які очікування України щодо зусиль Китаю щодо припинення вогню та мирних переговорів, Георгій Тихий наголосив, що Китай та Бразилія послідовно підтримують ідею щодо припинення вогню.

"Вони говорили про це роками. І ми хочемо їхньої підтримки зараз та їхнього голосу в діалозі з Росією, бо вони мають вплив на неї, щоб переконати у необхідності повного і тривалого припинення вогню", – зазначив речник МЗС України.

Тихий зауважив, що Україні треба не стільки тимчасове припинення вогню чи на свята, а повне та тривале.

Ми готові до будь-якого терміну припинення вогню — 30, 60 або 90 днів,

– зауважив посадовець.

До слова, раніше Георгій Тихий заявив, що під час переговорів у Стамбулі 16 травня від російської сторони лунали неприйнятні вимоги до України. Водночас речник МЗС зауважив, що в українців уже є достатній досвід у комунікації з окупантами, тож наші представники знали, як поводитися.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керрол також казав, що від очільника російської делегації у Стамбулі Владіміра Мединського лунали заяви, що, мовляв, "Росія готова воювати вічно" та "можливо, дехто з тих, хто сидить тут, за цим столом, втратить більше своїх близьких".