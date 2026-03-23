Було чотири теми: ЗМІ розповіли, про що українці говорили з американцями у Маямі

У Маямі 21 – 22 березня відбулися двосторонні переговори між українською та американською делегаціями. Під час них головну увагу приділили посиленню гарантій безпеки для України з боку США.

Делегації обговорювали планування спільного відновлення і розвитку держави. Про це повідомляє NV.

Що відомо про мирні переговори в Маямі?

Крім того, сторони обговорили можливу участь США у великому обміні полоненими. Українська сторона розраховує на повернення "насправді великої кількості" громадян. На зустрічі також порушували ширші геополітичні теми.

В Офісі президента України вважають розмову конструктивною. Зокрема, Кирило Буданов, який представляв Київ на переговорах, оцінив діалог із представниками Дональда Трампа як продуктивний.

