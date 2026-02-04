Може бути єдиний позитивний момент, – експерт щодо результатів переговорів в Абу-Дабі

В Абу-Дабі 4 лютого розпочинається новий раунд тристоронніх перемовин. Ця зустріч пройде на тлі масованої атаки Росії по українських енергетичних об'єктах, що не дає багато приводів щодо очікування позитивних результатів для України.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, наголосивши, які чинники свідчать про те, що Росія готова йти на поступки. Нагадаємо, що перший раунд тристоронніх перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі відбувся 23 та 24 січня.

Чи погодиться Москва на пропозицію США та України щодо Донбасу?

Романюк зазначив, що не очікує прийнятних для Києва результатів від перемовин в Абу-Дабі. Чого Росія піде назустріч Україні щодо переговорів, якщо з першої зустрічі в ОАЕ не проведено обміну полоненими.

Це найменш болісний варіант для Росії, і вона завжди демонструвала для Трампа нібито добру волю щодо переговорів. Майже завжди кожен раунд переговорів України з Росією супроводжувався частковими обмінами військовополонених,

– зауважив він.

Тепер Росія вже декілька місяців блокує обміни військовополоненими. Імовірно, за словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, що очолює українську переговорну команду, остаточне ухвалення рішення щодо цього питання може відбутися 4 – 5 лютого в Абу-Дабі.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Рустем Умеров зазначив, що невдовзі можливі зрушення у питанні обміну полоненими. Результати щодо цього можливі за результатами тристоронніх переговорів, що відбудуться в ОАЕ.

І лише в цьому аспекті може бути єдиний позитивний момент, – вважає голова громадської організації "Україна в НАТО". Щодо інших питань, зокрема територіальних, майже неможливо досягти компромісу з росіянами.

Москва та Вашингтон і навіть європейські країни вважають, що Київ має погодитися на створення буферної зони у Донецькій області, де США планують розмістити інвестиційні проєкти. Також вони хочуть розташувати там миротворчі війська Організації Об'єднаних Націй під нейтральним мандатом,

– пояснив він.

Зараз така можливість обговорюється, але дуже сумнівно, на його думку, що Росія погодиться навіть на сценарій з розташуванням на Донбасі миротворців ООН.

Кремль вимагає, щоб Україна вивела всі свої війська з залишків Донецької області, а він хоче завести на цю територію свої немілітарні війська – поліцію. Хоча ми чудово розуміємо, що таке поліція та росгвардія. Це ті самі збройні сили Росії, які повністю захоплять цю територію і створять там так звану буферну зону під мандатом ООН. І не факт, що Росія туди не зайде зі зброєю,

– підкреслив Юрій Романюк.

Тому, на його думку, немає позитивних факторів для України щодо переговорів, окрім обміну військовополонених, який якраз може відбутися після перемовин.

Як проходять перемовини в Абу-Дабі?