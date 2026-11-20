Безпекові радники Франції, Німеччини та Великої Британії можуть відвідати Москву для переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Ініціативу висунув помічник диктатора Росії Юрій Ушаков, але остаточного рішення ще немає.

Як повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на анонімні джерела, такий візит може відбутись вже у листопаді.

Участь Європи у переговорах

Раніше лідери деяких європейських країн на неформальному саміті в Дубліні узгодили ширший формат E5. Окрім Франції, Німеччини та Великої Британії, до нього ввійшли Італія й Польща, а також представники Єврокомісії та Євроради. Проте, за даними медіа, до російської столиці наразі розглядають візит саме трійки E3.

Під час консультацій в Абу-Дабі 11 – 12 листопада були присутні радник канцлера Німеччини із зовнішньої політики та безпеки Гюнтер Зауттер, дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн і радник прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл. Вони контактували з Україною та США окремо.

До попереднього раунду переговорів України, США та Росії європейців не допустили.

Водночас Україна, США та держави Європи наполягають на прямому залученні європейських представників до мирного врегулювання. Спільну позицію партнери підтвердили 19 листопада після саміту "Коаліції охочих" у Берліні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 листопада заявив, що Росія запропонувала європейським представникам приїхати до Москви.

Нам потрібно зрозуміти, з чим Європа прийде на ці переговори. І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію,

– сказав Путін на пресконференції в китайському Шеньчжені.