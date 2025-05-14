Зеленський всебічно готовий: Буданов підтримав прямі переговори з Путіним
- Кирило Буданов підтримав ініціативу Зеленського щодо особистих переговорів з Путіним у Туреччині для припинення вогню.
- Зеленський заявив про готовність прибути до Стамбула 15 травня для переговорів, навіть якщо припинення вогню не буде досягнуто.
Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтримав заяву президента Володимира Зеленського про готовність до особистих переговорів із Володимиром Путіним у Туреччині. Він зазначив, що Україні потрібне припинення вогню.
На думку Буданова, Зеленський таким чином демонструє щире прагнення і готовність до завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Кирила Буданова для РБК-Україна.
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Буданов підтримав переговори з Путіним
Буданов цілком підтримує ініціативу Зеленського говорити особисто з Путіним. Він підкреслив, що ініціатива президента України – це свідчення щирого наміру зупинити війну і досягти миру.
Нам потрібне негайне і всеосяжне припинення вогню передусім, аби зберегти життя наших людей. У мене немає сумнівів, що Володимир Зеленський всебічно готовий до такої зустрічі й у співпраці з нашими партнерами ми можемо досягти бажаного результату,
– сказав він.
Раніше президент Зеленський заявив про готовність прибути до Стамбула 15 травня для особистих перемовин з Путіним, навіть якщо припинення вогню до цієї дати не буде досягнуто.