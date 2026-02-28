Буданов відверто відповів, чи вірить в успіх перемовин та перемогу України

Керівник Офісу президента України, розповів про шанси на успіх мирних перемовин з Росією. Він зазначив, що переговорний процес складний та багатогранний.

Однак перемовини тривають, і Росія рано чи пізно змушена буде прийняти безпекові гарантії для України від США. Про це Кирило Буданов інтерв’ю арабському виданню Al-Modon.

Що розповів Буданов?

Буданов пояснив, що успіх переговорів залежить від сили позиції України та підтримки союзників, і що Кремль має зрозуміти – безпекові гарантії США для України стануть обов’язковою частиною мирних домовленостей, навіть якщо Росія "не бажає цього".

За його словами, Росія "не змінила своїх імперських амбіцій" і продовжує прагнути контролю над усією Україною, тому весняні переговори залишаються ключовим, але складним шляхом до завершення війни.

Буданов також відкинув можливість обговорювати вибори в Україні під час бойових дій, назвавши це наразі безглуздим, і запевнив у "абсолютній довірі" до союзників, які підтримують Київ.

Буданов також підкреслив, що український народ не погодиться на територіальні поступки, а всі окуповані регіони будуть звільнені за майбутньої перемоги.

Які ще заяви про мир зробив керівник офісу?