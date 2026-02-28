Буданов відверто відповів, чи вірить в успіх перемовин та перемогу України
- Буданов зазначив, що успіх мирних перемовин залежить від сили позиції України та підтримки союзників, а безпекові гарантії США стануть обов’язковою частиною домовленостей.
- Український народ не погодиться на територіальні поступки, і всі окуповані регіони будуть звільнені за майбутньої перемоги.
Керівник Офісу президента України, розповів про шанси на успіх мирних перемовин з Росією. Він зазначив, що переговорний процес складний та багатогранний.
Однак перемовини тривають, і Росія рано чи пізно змушена буде прийняти безпекові гарантії для України від США. Про це Кирило Буданов інтерв’ю арабському виданню Al-Modon.
Що розповів Буданов?
Буданов пояснив, що успіх переговорів залежить від сили позиції України та підтримки союзників, і що Кремль має зрозуміти – безпекові гарантії США для України стануть обов’язковою частиною мирних домовленостей, навіть якщо Росія "не бажає цього".
За його словами, Росія "не змінила своїх імперських амбіцій" і продовжує прагнути контролю над усією Україною, тому весняні переговори залишаються ключовим, але складним шляхом до завершення війни.
Буданов також відкинув можливість обговорювати вибори в Україні під час бойових дій, назвавши це наразі безглуздим, і запевнив у "абсолютній довірі" до союзників, які підтримують Київ.
Буданов також підкреслив, що український народ не погодиться на територіальні поступки, а всі окуповані регіони будуть звільнені за майбутньої перемоги.
Які ще заяви про мир зробив керівник офісу?
Кирило Буданов заявив, що немає конкретних дат завершення війни, встановлених американськими партнерами. Переговори між Україною, США та Росією є складними та без визначених термінів завершення.
Кирило Буданов вважає, що Росія має проблеми майже в кожній сфері та не може перемогти Україну на фронті. Він наголошує на важливості збереження санкцій проти Росії навіть після завершення війни, щоб запобігти новій агресії.
Україна не погодиться на територіальні поступки на користь Росії, і всі окуповані землі рано чи пізно будуть звільнені. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія прагне захопити всю Україну, але їй цього не вдасться.