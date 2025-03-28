"Договори нічого не значать": що буде Росії, якщо вона порушить угоду

США хочуть, аби Росія та Україна уклали мирну угоду. Договори часто не можуть запобігти різним подіям, які відбуваються у світі. Якщо навіть у ситуації, коли Штати намагаються створити для Росії комфортні умови, Кремль відмовляється зупинити війну, то це матиме серйозніші наслідки.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, зокрема, США не будуть стримувати Україну та Європу від більш жорстких кроків.

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"Якщо Росія зараз не погоджується зупинити конфлікт, то це значно серйозніші наслідки. Це наслідки, які пов'язані з тим, що США знімають з себе всіляку відповідальність за подальші дії зі стримування України та європейських партнерів від якихось більш жорстких кроків", – сказав він.

До слова, як пише видання The New York Times, Владімір Путін має намір вичавити якомога більше з бажання Дональда Трампа укласти мирну угоду. Росія бачить економічні та геополітичні вигоди в тому, щоб підтримувати прагнення президента США до припинення вогню в Україні, однак це не означає, що військові цілі окупантів змінилися.

Рішення за США

Ярослав Божко зазначив, що американці пропонують Росії себе як арбітра. Однак Кремль хоче йти за свої інтереси до кінця. Тому США можуть здійснювати нафтовий тиск, санкції щодо контрагентів, які досі працюють з Росією в Азії, і так далі. Тому не варто шукати сигналів в угодах.

Договори нічого не значать. Це правда, яку довго від нас приховували дипломати. Угоди можуть лише закріплювати певну тенденцію, ситуацію. Але коли статус-кво змінюється, то договір першим летить у смітник. Росія це розуміє. Тому у неї ніякої пошани до договорів. Що буде з Росією? Це вирішувати США,

– вважає він.

За словами голови Центру політичних студій "Доктрина", якщо Москва не продемонструє поблажливості до інтересів США у світі, то те, що у договорі не було жодного пункту про покарання Росії, не зупинить американців.