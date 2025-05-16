У них одна функція: навіщо росіянам бутафорні перемовини в Стамбулі

Диктатор Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною. Про це, зокрема, свідчить й те, яку він делегацію відправив до Туреччини.

Про це 24 Каналу розповів директор програм по глобальному менеджменту в АЮК Марк Войджер. За його словами, Росія пішла на ці так звані мирні переговори з низки причин. Вони не збираються говорити там про реальне припинення вогню чи закінчення війни.

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Що потрібно Путіну

Як наголосив Войджер, головна мета Росії на цих переговорах – показати, що вони буцімто не відмовляються від переговорів. Путін хоче зберегти своє обличчя перед Трампом.

Вони дійсно відправили делегацію на переговори у Туреччину. Але туди увійшли люди, які взагалі ні на що не впливають.

Переговори у гібридній стратегії і тактиці Кремля завжди є засобом, щоб виграти часу. Поки тривають переговори, вони продовжують атакувати. Зрештою російська делегація скаже, що не вдалося домовитися, тому бойові дії продовжаться. І нехай Україна йде на компроміси. Десь так воно і буде,

– сказав Войджер.

Свого часу Путін приїжджав на мінські домовленості. Те, що диктатор не прибув до Туреччини, може образити тамтешнього президента Реджепа Ердогана. Адже саме він запросив обидві делегації до себе.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив 16 травня, що між ним і Путіним може бути телефонна розмова.