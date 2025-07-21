Путін втратив усе, що дав Трамп: що чекатиме на очільника Кремля далі

Росія продовжує ігнорувати будь-які спроби мирного врегулювання. Президент США Дональд Трамп дав на це Володимиру Путіну 50 днів, а в іншому випадку обіцяв санкції.

Скоріш за все, очільник Кремля сам потребуватиме мирних переговорів. Таку думку 24 Каналу висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що зараз Путін перебуває у пастці.

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Путін не скористався допомогою Трампа

Російський диктатор розуміє, що вже давно мав вийти з війни, але він не може цього зробити через страх. Тому продовжує залучати нові ресурси. Якщо він не піде на перемир'я восени чи зимою 2025 року, то є великі шанси, що почнуться невідворотні процеси для Росії та її сприйняття у світі.

Відверто кажучи, Путіну пощастило з Трампом. З січня по квітень 2025-го всі карти були у нього на руках. Для того, щоб укласти угоду й зафіксувати хоч якусь перемогу було дуже близько, але Путін все це втратив,

– сказав Юрій Богданов.

Очільник Кремля щиро повірив, що Україна невдовзі впаде, а європейці нічого не робитимуть. Хоча Путін не мав підґрунтя думати, що співпраця з Трампом буде довготривалою, але при цьому не змінив поведінку. Він не тільки не здобув перемог в Україні, а ще й посварився з лідером США.

"Нам навіть пощастило, що величезними ресурсами Росії розпоряджається настільки нерозумна людина", – підкреслив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, у Білому домі висловили невдоволення діями Путіна та пригрозили санкціями. Дональд Трамп назвав Путіна "поганим хлопцем, який всіх надурив", але не його самого. Президент США визнав, що Україна справді хоче миру.