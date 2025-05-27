Ексрадник Трампа сказав, чи Путін досі вірить у свою перемогу у війні

Втрати Росії у війні вже наближають до 1 мільйона особового складу. При цьому принаймні публічно диктатор Путін не демонструє, що готовий піти на припинення вогню та закінчити війну.

Про це 24 Каналу розповів колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, серед американських та європейських експертів побутує думка, що диктатор Путін отримує певну вигоду через повномасштабну війну, попри всі наслідки від неї.

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Путін хоче відтворити російську імперію

Як наголосив Болтон, західні аналітики вважають, що війна допомагає Путіну утримувати та зміцнювати внутрішній контроль в Росії. При цьому країні-агресорці вдається зменшувати вплив санкцій від ЄС та США.

Населення Росії поки не сильно відчуває наслідки війни в Україні. Тому диктатор Путін цілком може вважати, що ініціатива на його боці. Хоч Росія зазнає дійсно значних втрат серед особового складу та військової техніки.

Зверніть увагу! Станом на 27 травня Росія вже втратила понад 982 тисячі окупантів.

Головна мета Путіна – відтворити російську імперію. Він почав це робити ще десятиліття тому.

Путін намагається відтворити російську імперію ще з 2005 року. Тому навіть припинення вогню для нього б тимчасовим заходом. Тому Україна цілком справедливо вимагає гарантії безпеки. Якщо бойові дії припиняться завтра, то це буде далеко не кінець російської загрози,

– сказав Болтон.

Можливо, у Кремлі звучать аргументи, що Росії було б корисно піти на припинення вогню, аби принаймні позбутися від деяких економічних санкцій та мати час на відновлення. Однак, судячи з усього, Путін вважає, що йому краще продовжувати війну.

Додамо, за даними видання The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп все більше розчарований диктатором Путіним через постійні атаки по Україні та повільний темп переговорів. Він може запровадити санкції проти Росії вже цього тижня.