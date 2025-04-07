Є дієвий метод: як змусити Росію прийняти Європу на перемовинах

Росія виступає проти залучення Європи до перемовин. Ймовірно, така позиція Кремля пов'язана з послідовною підтримкою, яку Європа надає Україні. Змусити Москву змінити свою думку можуть лише Сполучені Штати.

Політолог Олег Лісовий в ефірі 24 Каналу зазначив, що реалістичним сценарієм для залучення Європи до переговорного процесу є чітка й жорстка позиція США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має діяти рішучіше щодо Росії.

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"Доки триває загравання з терористами номер один на планеті, (Владімір) Путін нахабніє й диктує, хто має брати участь у перемовинах і про що говорити. Це – хибна логіка, зокрема у Трампа. Втім, в нього самого, час від часу проявляється бажання бачити Європу за столом переговорів", – сказав Лісовий.

Чому Росія проти участі Європи

Через повномасштабне вторгнення в Україну європейські країни запровадили жорсткі санкції проти Росії. Сьогодні Путін фактично вимагає їх скасування, однак основна частина обмежень була накладена саме ЄС, а не США. У відповідь Європа чітко заявила, що поки російські війська перебувають на суверенній території України – санкції не будуть зняті.

Він додав, що кілька місяців тому з американського боку прозвучала ідея, що Європа має обрати одного представника, який візьме участь у перемовному процесі.

Зрештою США все одно будуть змушені вести переговори за участю Європи. Україна – це Європа. І війна відбувається в Європі. Тож виключати з процесу такого сильного гравця – економічного, політичного, стратегічного – це надто велика розкіш. Мирний процес без Європи не буде ефективним,

– підкреслив Лісовий.

Він також нагадав, що президент України Володимир Зеленський послідовно відстоює позицію про участь Європи у мирних перемовинах. Україна від цієї позиції не відступала.

На думку Лісового, таким представником міг би стати президент Франції Еммануель Макрон. Оскільки Велика Британія й Росія мають тривалу історію неприязні, прем'єр-міністр Кір Стармер, імовірно, не захоче сідати за стіл із російським диктатором – як і сам Путін навряд чи погодиться говорити з британцями.

"Треба чітко поставити вимогу: або з Макроном, або зі Стармером – інакше не говоримо. Це може загнати Путіна в кут. Я схиляюся до того, що навіть якщо Росія опиратиметься участі Європи у перемовинах – їй таки доведеться погодитися. Макрон – це компромісна фігура, яка влаштує всіх: нас, Сполучені Штати й, гіпотетично, самого Путіна", – пояснив політолог.

Він також додав, що саме Макрон неодноразово телефонував Путіну й мав із ним тривалі розмови. Цей досвід може зіграти Україні на користь.