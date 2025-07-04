Росія продовжуватиме війну до кінця: в ISW проаналізували риторику Путіна

Заяви Путіна про нібито готовність до змістовних мирних переговорів не збігаються з його риторикою щодо "усунення першопричин" війни. Натомість ці слова лише підтверджують готовність Росії продовжувати війну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Чи насправді Росія готова до переговорів

У четвер, 3 липня, Володимир Путін та Дональд Трамп провели телефонну розмову. У ході діалогу політики обговорили можливість третього раунду українсько-російських переговорів у Стамбулі й погодилися, що мирні переговори продовжаться у двосторонньому форматі, однак без зазначення дати.

Під час розмови очільник Кремля вкотре повторив, що Росія "досягне своїх цілей" і "усуне першопричини", які, на його думку, призвели до війни.

Заявлена ​​відданість Путіна своїм цілям в Україні, зокрема усунення так званих "корінних причин" війни, прямо суперечить його твердженню про те, що Росія підтримує змістовні переговори щодо припинення війни,

– зазначили в ISW.

Раніше Путін та інші кремлівські посадовці вже неодноразово заявляли, що будь-яке мирне врегулювання має передбачати усунення нібито "першопричин" війни. Йдеться про давні вимоги Росії щодо зміни влади в Україні, нейтрального статусу держави та перегляду політики відкритих дверей НАТО.

За словами аналітиків, Росія залишається незацікавленою в добросовісних мирних переговорах щодо припинення війни.

Заява Путіна про те, що Росія не відступить від своїх цілей, ще раз засвідчує його готовність затягувати війну в Україні й досягати результатів військовим шляхом, якщо дипломатичним тиском не вдасться примусити Україну до капітуляції. Усе це прямо суперечить закликам Трампа до швидкого завершення війни.