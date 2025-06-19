У Росії лише одна людина уповноважена зупинити війну, – Кислиця про стамбульський формат

Сергій Кислиця висловився про очікування від продовження роботи в стамбульському форматі між Україною та Росією. Перший заступник глави МЗС також відповів, чи відома йому нова дата зустрічі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Сергія Кислиці в інтерв'ю Суспільному.

До теми Не став би стверджувати, що у Стамбулі відбулись саме переговори, – Кислиця

Що сказав Кислиця про очікування від стамбульського формату

Сергій Кислиця зазначив, що йому невідомо про існування нової дати щодо можливої зустрічі між делегаціями України та Росії. Також дипломат не знає, чи були якісь домовленості щодо повторення формату зустрічей, які були у травні та червні.

За великим рахунком, окрім домовленостей про обміни військовополоненими, цей формат (стамбульський – 24 Канал) істотно змінити ситуацію, що склалася, не може. Враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена – сама себе уповноважила – приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню,

– наголосив перший заступник глави МЗС.

Кислиця підкреслив, що саме тому обидва рази у Стамбулі українська делегація наполягала на необхідності підготовки зустрічі лідерів двох країн – президента України Зеленського й очільника Кремля Путіна.

"Ми про це говорили й в травні, й у червні. У росіян натомість зовсім інша логіка – що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери", – зазначив дипломат.

Кислиця зазначив, що попри нібито конфлікти між різними "вежами Кремля", Росія залишається глибоко диктаторським режимом, у якому лише одна людина здатна ухвалювати справді важливі рішення. На його думку, без особистої зустрічі лідерів – президента України, глави Кремля, а можливо, й колишнього президента США Дональда Трампа – навряд чи вдасться досягти проривних домовленостей у питанні миру.