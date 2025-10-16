Голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу зауважив, що все це вплинуло на зміну риторики американського президента. Він побачив, що ніхто не йде йому назустріч.

Дивіться також США вже можуть розробляти план завершення війни в Україні, але є нюанс, – політолог

Що остаточно переконало Трампа?

Путін продемонстрував свою неспроможність домовлятися, жадобу до війни, неготовність зупинитися. Безумовно, це змусило президента США зайняти проукраїнську позицію.

Варто згадати, що на початку своєї каденції Трамп пропонував Путіну визнання Криму російським, заперечував вступ України в НАТО, де-факто підтримував окупацію чотирьох українських областей

Ба більше, Трамп запросив Путіна до себе й був впевнений, що зустріч на Алясці переконає очільника Кремля зупинити війну. Натомість Путін лише вчергове продемонстрував свою неадекватність і не погодився на мирний план.

"Тоді Трамп заявив, що ніякого спільного обіду не буде, подальші переговори скасували. Це стало останнім цвяхом у кришку "труни" Путіна. Трамп зрозумів, що з ним нема про що говорити", – наголосив Юрій Романюк.

Як надання Tomahawk вплине на переговори?

Лідер США ще має нагоду зустрітися з Путіним на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 31 жовтня у Південній Кореї. Трамп хоче остаточно почути, чи Путін погоджується зупиняти війну, чи він все-таки надає Україні Tomahawk.

Ракети – це предмет торгу, тиску, шантажу, залякування Росії. Путіну кажуть, або ти припиняєш війну, або ми дамо Україні новітню, далекобійну зброю, яка дозволить зробити Кремлю дуже боляче,

– підкреслив Юрій Романюк.

У Росії мають розуміти, що удари цими ракетами призведуть до розвалу російської економіки, знищення нафтопереробної галузі, стратегічних об'єктів, портів. Зрештою почнуться внутрішні заворушення і мир все-таки доведеться укласти. Але вже на зовсім інших умовах.

Тоді ніхто не спитає, чи готова Росія відмовитися від Криму, від інших українських областей. Питання вступу України в НАТО також буде вирішене. Все це на тлі підготовки українського контрнаступу. Безумовно, всі ці фактори матимуть вплив на ситуацію та рішення Трампа.

Останні заяви Трамп про Росію