За Зеленським – більшість українців: Лукашенко зробив несподівану заяву про війну

Маріонетка Путіна – Олександр Лукашенко – раптово висловився щодо мирних переговорів про війну в Україні. Самопроголошений президент Білорусі звернувся одразу до Трампа, Зеленського і очільника Кремля.

Так, в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу Лукашенко заявив, що готовий організувати переговори Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського, передає 24 Канал із посиланням на білоруські ЗМІ.

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Що сказав Лукашенко

Передусім, він зазначив, що, мовляв, наразі не треба тиснути на Зеленського, "яким би він не був". Самопроголошений президент вважає за краще домовитися із ним, переконати його, "бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства".

Лукашенко запропонував Трампу приїхати до Мінська і домовитися із Зеленським і Путіним "спокійно, без галасу, без криків".

Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із Путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись,

– сказав політик.

Також Лукашенко порівняв Трампа і його попередника – Джо Байдена. Нинішнього президента він назвав більш незалежним. Мовляв, Трамп самостійно приймав рішення, навіть якщо і неправильні. А Байден завжди покладався на думку своїх радників.

До слова, раніше стало відомо, що США розглядають можливість укладення угоди з Білоруссю, яка передбачає послаблення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Переговори можуть зменшити вплив Росії на Білорусь, надаючи Лукашенку більше свободи дій.