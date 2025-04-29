Трамп вийде з перемовин лише через одну причину: чому йому це не вигідно

У США не раз заявляли, що Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо війни. Після чергового обстрілу України у Білому домі повідомили, американський лідер розчарований діями обох сторін конфлікту.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що Трамп може пояснити свій вихід з перемовин емоціями. Але насправді для цього є прагматична причина.

Дивіться також Трамп заявив, що якби не його "допомога", Україна була б "розчавлена" за один день

Яка є причина для виходу з переговорів

Владімір Путін може заплатити Трампу за його відмову від участі в перемовинах. Мовиться не про хабар, а про заробіток для американських компаній, економіки від зближення з Росією. Звісно, президент США не зможе визнати, що "здає" Україну Росії, а спробує подати це в інший спосіб.

Він вдасть, що образився на дві сторони. Але тоді треба дивитися, що буде з американським бізнесом, хто торгуватиме газом у Європі, хто стане господарем НПЗ. Це буде справжнім індикатором,

– підкреслив російський опозиційний політтехнолог.

Просто так вийти з переговорів не є вигідно для Трампа. Адже він втратить важіль впливу на Путіна. Також треба зважати на те, що війна може закінчитися під час каденції Трампа лише через те, що сторони не зможуть її продовжувати. У цьому процесі все одно потрібен посередник. Якщо президент США побачить, що ним стане хтось інший, то точно не буде задоволений.

Тоді постане питання – а чим Трамп краще, ніж Байден? Зупинити війну не зміг ні той, ні інший президент. Ба більше, зупинити бойові дії, коли сторони виснажені, значно легше, ніж це було на початку 2022 року,

– зауважив Аббас Галлямов.

Отже, вийшовши з переговорів, Трамп не отримає жодних здобутків, а лише політичну шкоду. Тому цілком ймовірно, він залишиться у процесі, а якщо й вийде з нього, то за великі кошти від Путіна.

Крім цього, суттєвими є деталі: чи відмовиться при цьому США продовжувати допомогу, чи зніме санкції з Росії. Все це серйозне вплине на результат.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що може посилити підтримку України й до цього його схилив Владімір Путін. Саме небажання російського диктатора домовлятися наштовхує президента США на думку про посилення санкції.