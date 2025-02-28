"Вони дограються": Путін і Лавров роблять примітивну помилку у переговорах

Російські політики не можуть визначитися з чіткою позицією щодо миру в Україні. Наразі вони плутаються у заявах та намагаються грати у звичну для них гру. Утім, навряд чи Україна погодиться на вимоги Росії.

Військовий аналітик Ян Матвєєв в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія торгується у переговорах щодо припинення війни в Україні. Майже одночасно Владімір Путін та Сєргєй Лавров висловили протилежні думки.

Дивіться також Зеленський зустрівся з Трампом: головні заяви лідерів після переговорів

Один сказав, що європейські війська можуть перебувати в Україні та гарантувати безпеку, а інший заявив, що це повністю неприпустимо.

Ризикована гра Кремля

Матвєєв додав, що або вони самі не визначилися, або торгуються. Утім, вони будуть тиснути і торгуватися.

Лавров сказав, що замороження лінії фронту неприпустиме, хоча будь-яка людина розуміє, що якщо йдеться про якийсь компроміс, то це найбільш очікуваний варіант. Будь-який інший варіант означає, що Україна чи Росія повинні серйозно прогнутися в ту чи іншу сторону, і незрозуміло, чому це повинно статися. Вони можуть і догратися,

– сказав Ян Матвєєв.

Він додав, що Лавров з Путіним хочуть торгуватися, аби вибороти для себе більше. Володимир Зеленський і український уряд, який буде приймати рішення, навряд чи готові задовольняти всі забаганки Путіна.

"Україна не капітулювала. Немає жодних ознак того, що завтра українська армія програє війну, тому, звісно, на всі умови погоджуватися не будуть. І якщо Кремль буде йти до кінця, то Дональд Трамп побачить, хто винен у зриві переговорів. А там уже може статися все, що завгодно", – сказав Ян Матвєєв.

Чи є у Путіна гроші на добровольців

Він додав, що нині в Росії існує брак особового складу. Ймовірно, певні резерви ще є, і люди, які добровільно можуть піти за великі гроші, також є. Головне – питання, чи є у Путіна ці гроші, чи дістане він їх звідкись, щоб заплатити.

В одному регіоні вже знизили виплати, бо явно закінчується бюджет, і вони не можуть платити стільки, скільки обіцяли. Але, звісно, мобілізація залишається, однак це все підвищує політичні ризики,

– додав Матвєєв.

Він зауважив, що деградація російської армії відбувається досить швидко. Це один із факторів, який має переконати Путіна, що переговори необхідні.