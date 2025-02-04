"Узгоджуються дати і склад": Зеленський про контакти Офісу Президента з адміністрацією Трампа
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із колишнім президентом США Дональдом Трампом стосовно війни в Україні.
- Узгоджуються робочі дати та склад американської команди для майбутніх переговорів, які очікуються найближчим часом.
Невдовзі мають відбуватись перемовини між командами Володимира Зеленського та Дональда Трампа стосовно війни в Україні. Президент України розповів про підготовку.
Володимир Зеленський розповів про підготовку до перемовин із Дональдом Трампом. Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, пише 24 Канал.
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Вже є робочі дати
За словами Зеленського, у голови Офісу Президента була розмова з Волтцом, радником з національної безпеки США, і з Келлогом, спецпредставником по Україні та Росії. Команда українського лідера мала контакт.
У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команди,
– пояснив президент.
Він наголосив, що вони будуть разом працювати.
Володимир Зеленський неодноразово говорив, що перемовини із Росією можливі з позиції сили. Він також висловлював сподівання, що чинний президент США зможе змусити Росію до цього. Водночас Україні потрібна перевага на фронті, щоб мати вигідні позиції за столом переговорів.