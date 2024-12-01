Орбан удруге поїде до Зеленського і Путіна із "меседжем" від Трампа, – ЗМІ

Після перемоги на виборах Дональд Трамп кілька разів розмовляв із Віктором Орбаном. Республіканець цікавився в угорця думкою щодо можливості швидкого завершення війни в Україні.

Угорсько-американські відносини ніколи не були такими близькими, як після 5 листопада. Такого ще не було, аби американський президент кілька разів упродовж місяця мав переговори із угорським прем'єром. Ще одним моментом, який вказує на важливість Орбана для Трампа, є те, що після перемоги на виборах лише йому і Нетаньягу політик телефонував першим, передає 24 Канал із посиланням на "Радіо Свобода".

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Орбан поїде у друге "миротворче" турне

Передусім, Трамп цікавився думкою Орбана щодо можливості швидкого врегулювання війни в Україні.

Зазначимо, що раніше угорський прем'єр неодноразово заявляв про те, що Росія має набагато більші ресурси, які дозволять їй, якщо й не досягти блискучих результатів на полі бою, то, прийнамні, зберегти поточну ситуацію. Крім того, Орбан вказував на повну залежність України від західних донорів.

На думку угорця, спершу потрібно забезпечити негайне припинення вогню, після чого можна буде розпочати переговори щодо подальшої довгострокової мирної угоди.

Журналісти підкреслюють, що ідеї Орбана корелюють із заявами Дональда Трампа, який стверджував, що встановить мир в Україні за 24 години.

Очікується, що вже у грудні може розпочатися друга миротворча місія Орбана. Ця місія матиме вигляд "меседжа" Трампа сторонам.

Довідка: Перша "миротворча місія" угорського прем'єра відбулася у липні 2024 року, коли Будапешт розпочав головування у Раді ЄС. Тоді Орбан спершу відвідав Київ, потім Москву, Пекін, а тоді прибув до Трампа у його резиденцію у Флориді.

Нова місія може відбутися якомога ближче до майбутньої церемонії передачі головування в ЄС Польщі в Будапешті (18 грудня) або підсумкового саміту ЄС у Брюсселі (19 грудня).