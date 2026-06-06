Ініціатива на боці Україні, – полковник з Британії оцінив шанс закінчення війни до осені

Зеленський до листопада розглядає можливість завершити гарячу фазу війни. Така перспектива є реалістичною. Трамп розуміє, що якщо він хоче досягти успіху на проміжних виборах в США, йому треба забезпечити, аби Україна отримала справедливе припинення бойових дій.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що наразі Україна на вірному шляху, завдаючи регулярних ударів вглиб Росії.

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Своїми ударами зокрема по НПЗ Росії та її портах Сили оборони України посилюють проблеми для російської економіки. Натомість російська армія вдається знову до того, що тероризує мирне українське населення, не маючи змоги досягти успіхів на полі бою.

Це, як звернув увагу полковник армії Великої Британії у відставці, не відрізняється від режиму сирійського диктатора Асада. Коли той почав завдавати ударів тільки по цивільних цілях, то, як зауважив Бреттон-Гордон, доволі швидко його режим був повалений.

Асад вбив орієнтовно пів мільйона мирних жителів, а потім втратив владу. Путін бачив, як все це відбувалось. Можливо, в нього виникає відчуття дежавю. Путін також розуміє, що у російських диктаторів рідко буває щаслива пенсія. Зараз ініціатива на боці України. Якщо ситуація радикально не зміниться, то завершення вогню і справедливий мир до листопада видаються доволі реалістичними,

– вважає Бреттон-Гордон.

Повне інтерв'ю з Гемішем де Бреттон-Гордоном: дивіться відео

Полковник армії Великої Британії у відставці підсумував, що восени в США пройдуть проміжні вибори й вони стануть вирішальними для Трампа. Зараз його політичні рейтинги й популярність низькі.

Якщо нічого не зміниться, то, як прогнозує Бреттон-Гордон, його партію очікує серйозний удар на виборах. Але Трамп розуміє, що якщо йому вдасться досягти справедливого закінчення російсько-української війни, все для нього може змінитися.

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