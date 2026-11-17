Президент Фінляндії Александр Стубб закликав лідерів Європи до прямих переговорів із Володимиром Путіним. Політик назвав безвідповідальним перекладання комунікації з Кремлем на адміністрацію США.

В інтерв'ю FT фінський лідер Александр Стубб наголосив, що союзники занадто довго тримали діалог із Москвою на аутсорсингу.

Між Ялтою та Гельсінкі

За словами Стубба, американські посередники заслуговують на "визнання" за поновлення переговорів між Україною та Росією, проте континент більше не повинен залишатися осторонь процесу.

Фінський президент зазначив, що європейським державам украй важливо зберігати спільну лінію та доносити єдине узгоджене бачення.

Ми занадто довго передавали європейську взаємодію з Росією на аутсорсинг, і я вважаю це безвідповідальним. Тепер, коли ми маємо рамки… я вважаю, що європейські лідери повинні безпосередньо взаємодіяти з Путіним, доносячи одне й те саме послання… (та) дотримуючись спільних тез,

– сказав Александр Стубб.

Політик переконаний, що Європа опинилася на роздоріжжі між повторенням Ялтинської угоди 1945 року, яка спрямувала східну частину континенту в радянський бік, та Гельсінських угод 1975 року, що закріпили повагу до суверенітету й територіальної цілісності.

Ми не знаємо, на який бік схиляться США зараз. Ймовірно, зараз вони більше схиляються до Ялтинського табору, але в майбутньому можуть схилитися більше до Гельсінського. Але це не заважає нам вести діалог, і я вважаю, що ми маємо продовжувати це робити. Ми маємо розуміти, що Росія не виграла цю війну. І, чесно кажучи, вона її й не виграє,

– додав президент Фінляндії.

Хто представлятиме Європу

Минулого тижня лідери ЄС домовилися, що на перемовинах інтереси континенту представлятимуть делегати від Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі, а також представники НАТО та двох інституцій Євросоюзу.

Наприкінці жовтня Стубб разом із норвезьким прем'єром уже телефонував очільнику Кремля, що спричинило дипломатичний скандал серед партнерів через брак координації дій.