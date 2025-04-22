Трамп залишив Україну без вагомого козиря на переговорах у Лондоні, проте вони є позитивними

В Лондоні 23 квітня відбудеться зустріч делегацій України, Великої Британії, США та Франції щодо миру. Від нашої країни в переговорах братимуть участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний у розмові з 24 Каналом назвав новий раунд переговорів щодо закінчення війни в Україні позитивним. Також стало відомо, що на зустрічі в Лондоні обговорюватимуться параметри для безумовного припинення вогню. Як зазначив Володимир Зеленський, це має бути першим кроком до миру.

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Це велика помилка США

Лісний відзначив, що Сполучені Штати донедавна не бачили за столом перемовин Україну і тим більше Європу.

А цього разу склад тих, хто буде сидіти за столом, зовсім інший, ніж коли США вважали, що зможуть сам на сам розв'язати цю проблему,

– підкреслив політолог.

Присутність на цих перемовинах партнерів України, на його думку, не дозволить Сполученим Штатам зробити так, щоб в них виграв тільки Владімір Путін.

Президент України свою позицію щодо окупованих територій висловив. Минула зустріч була без мандату обговорювати території. Думаю, що ця зустріч теж буде з таким же самим мандатом – щодо окупованих територій ми говорити не будемо, тому що це – "червоні лінії",

– наголосив Лісний.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що окуповані Росією українські території залишаються "червоними лініями" для нашої країни. За словами президента, Україна ніколи не визнає "ті чи інші наші тимчасово окуповані території російськими".

Водночас українська делегація, як відзначив політолог, може обговорювати вступ нашої країни до НАТО. При цьому українська сторона теж наголошувала, що вступ в Альянс буде завжди лежати на столі, як би його трохи далі не відкладали партнери. Все одно це одна з гарантій безпеки України.

Однак американська сторона вирішила, що ще до великих перемовин цю карту треба кудись заховати. Це велика помилка, адже членство України в НАТО було б вагомим козирем в перемовинах. Проте Дональд Трамп вирішив цей козир використати,

– зауважив Олег Лісний.

На переговорах, додав політолог, для української сторони головне відстоювати свої "червоні лінії" та залишитися в переговорному процесі насамперед зі США.

Зазначимо, що на переговорах у Лондоні будуть присутні з боку США держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог та спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф. Після цієї зустрічі Віткофф може вчетверте з початку 2025 року полетіти до Москви.