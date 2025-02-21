Пєсков анонсував розмову Путіна і Сі, а також зробив нову заяву про контакти з Трампом

У Кремлі анонсували телефонну розмову російського диктатора із лідером КНР. Зазначається, що Путін планує доповісти Сі Цзіньпіну про переговори у Ер-Ріяді.

18 лютого у столиці Саудівської Аравії відбулися переговори делегацій США та Росії щодо війни в Україні. У Путіна хочуть повідомити деталі зустрічі китайському очільнику, передає 24 Канал.

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Путін буде говорити із Сі

Так, прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков зазначив, що слід очікувати на розмову Путіна і Сі Цзіньпіна. Вони говоритимуть про підсумки переговорів Росії і США в Ер-Ріяді.

Водночас, за словами чиновника, контактів Путіна із Трампом до їхньої особистої зустрічі чекати не варто.

Наразі ще не визначено, де саме пройдуть переговори президентів.

До слова, у Пекіні прокоментували переговори у Саудівській Аравії. Так, глава МЗС країни Ван І заявив, що Китай підтримує зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, та нещодавній "консенсус" між Росією та США. Також міністр додав, що Китай готовий відігравати "конструктивну роль" у мирних переговорах.