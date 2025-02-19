Просто зустрічі недостатньо, – Путін заявив про готовність перемовин з Трампом

Путін заявив, що для переговорів з Трампом недостатньо лише зустрічі. Він вважає, що для цього необхідно досягти конкретних результатів, зокрема щодо України.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його заяви для російських пропагандистських журналістів. Президент Росії Владімір Путін заявив, що для досягнення результатів у переговорах з президентом США Дональдом Трампом недостатньо просто зустрітися.

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Путін озвучив умови для переговорів з Трампом

За його словами, важливо, щоб під час таких переговорів було досягнуто реальних домовленостей по ключових питаннях, зокрема, щодо ситуації в Україні. Путін підкреслив, що питання про можливу дату зустрічі з Трампом залишається відкритим і не уточнив, коли може відбутися така зустріч.

Очільник Кремля також зазначив, що Трамп спочатку обіцяв швидко закінчити війну, проте після обрання на посаду президента змінив свою позицію, що, за словами Путіна, є природним.

Крім того, Путін вирішив розкритикувати реакцію української влади на відсутність Росії за столом переговорів між США і Україною, назвавши її "нєумєстною".

Путін також закликав до так званого об'єктивного підходу в оцінці ролі Росії в процесі врегулювання конфлікту.