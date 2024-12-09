У Путіна розкрили, чи вже говорили із командою Трампа про війну в Україні

7 грудня відбулася трьохстороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрон у Парижі. За її підсумками новообраний президент США закликав до негайного припинення вогню і мирної угоди.

Трамп у посту наголосив на величезних втратах Росії, безглуздості війни і послабленні економіки країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Чи були контакти Кремля і команди Трампа

Під час спілкування із журналістами речник Путіна Пєсков зауважив, що наразі жодних контактів між Кремлем і командою Трампа щодо України не було.

Зверніть увагу! Сам Трамп ухилився від відповіді, чи мав розмову із очільником Кремля після своєї перемоги.

Раніше Пєсков вже прокоментував пост Трампа із закликом до миру. По-перше, посадовець, зауважив, що, мовляв, республіканець назвав неправильні цифри втрат сторін у війні. Втрати України, буцімто, у рази більші за російські.

Також він наголосив, що Путін відкритий до переговорів, а миру не хоче саме Україна.

Для того, щоб активізувати мирне врегулювання конфлікту, за словами Пєскова, достатньо, аби Зеленський скасував декрет, у якому заборонив собі перемовини із Путіним, і повернувся до Стамбульських угод із врахуванням реалій на землі.