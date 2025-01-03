Ексглава МЗС назвав умову, за якої можливі переговори між Україною та Росією у 2025 році

Усе частіше з'являється інформація про те, що Київ та Москва сядуть за стіл перемовин цьогоріч, аби зупинити принаймні гарячу фазу війни. Однак Росія наразі не висловлює подібних бажань.

Втім відкидати можливість діалогу про припинення війни все ж не можна. Міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко в інтерв'ю для 24 Каналу розповів, що для цього потрібні попередні передумови.

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Коли Росія піде на перемовини

Спецпредставник США у питаннях України та Росії Кіт Келлог раніше заявив, що настав час для переговорів, мовляв, дві сторони до цього готові. Водночас Кремль навряд чи зараз добровільно піде на переговори.

Путін виділив рекордну суму на оборонні видатки, продовжує розганяти ВПК й набирати людей до війська. Часткові успіхи на фронті також не спонукають диктатора сідати за стіл перемовин.

У них доволі великий людський ресурс, його вистачить ще не на один рік. Цей елемент продовження війни у Путіна залишатиметься ще довго. З іншого боку є можливість вказати Путіна на його місце через технологічну перевагу в озброєнні та економічний тиск. Якщо ці два елементи зійдуться докупи, то у Путіна не буде жодних шансів продовжувати війну,

– наголосив Володимир Огризко.

Річ у тім, що на російську економіку чекають не найкращі часи. Тож, якщо посилити тиск на неї через жорсткіші санкції, результат справді може бути неприємним для Росії. Фактично позиція Кремля щодо миру зміниться лише тоді, коли Україна та союзники його до цього примусять.

Прогнози західної преси про завершення війни

Водночас цікаво, що видання Bild, з посиланням на внутрішній аналіз уряду Німеччини, прогнозує, що Путін таки може завершити війну у 2025 році. Німецькі чиновники зробили висновок, що Москва все ж хоче зупинити війну через погіршення економічної ситуації.

Згадують журналісти також семінар на якому Кремль готував місцеву владу до закінчення війни, яке потрібно подати росіянам як "перемогу".

Не знаю, на що посилається німецька преса. Це видання не викликає у мене довіри. Не варто думати, що думка певного посадовця може означати позицію Німеччини. Навіть те, що говорить Фрідріх Мерц, ймовірний наступний канцлер, серйозно відрізняється від того, що говорить теперішній,

– зауважив ексміністр.

На думку Огризка, тема перемовин не буде актуальною до моменту, поки не буде зрозуміло, що запропонує Дональд Трамп після інавгурації та як на це відреагує Росія.

Наразі з огляду на заяви російських політиків та пропагандистів, Кремлю не до вподоби попередні пропозиції США.