Зарано говорити про підготовку до нового раунду перемовин із Росією, – речник МЗС України

Нині зарано говорити про будь-яку підготовку до нових переговорів у Стамбулі, адже триває складний процес обміну полоненими. Водночас Україна закликає міжнародних партнерів не зволікати з тиском на Росію.

Гуманітарні питання є складними, однак просуваються. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу, передає 24 Канал.

Дивіться також Учора був лише перший етап обміну полоненими, процес продовжуватиметься цими днями, – речник МЗС

Тихий прокоментував переговори та обмін полоненими

Під час брифінгу 10 червня речник МЗС заявив, що зараз рано говорити про підготовку до третього раунду мирних переговорів. Наразі відбувається поступовий обмін полоненими, що триватиме кілька днів.

Обмін тілами полеглих наших воїнів і відповідно росіян – це все складні гуманітарні питання, але вони просуваються,

– сказав Тихий.

МЗС закликає партнерів посилити тиск на Росію

Водночас Тихий звернувся до партнерів, яких закликав "нічого не чекати" та посилити тиск на Росію. На його думку, це в змозі дати позитивний результат у переговорах.

Якби цей тиск був раніше, уже могли б бути результати стамбульських зустрічей,

– наголосив речник МЗС.

Георгій Тихий нагадав про гуманітарний трек, проте заявив, що це той трек, який вже відбувався, адже росіяни також в ньому зацікавлені.

Нагадаємо, 9 червня відбувся перший етап обміну полоненими. Поки невідомо, скільки їх очікується, проте голова Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов висловився про прагнення обміну "всіх на всіх" у певних категоріях. Також речник МЗС повідомив про майбутній обмін тілами полеглих.