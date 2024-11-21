Удар ракетою "Рубеж", умови переговорів з Кремлем та ядерна зброя: головне з розмови з Подоляком

Росія продовжує нагнітати безпекову ситуацію в світі, особливо після дозволу союзників України бити по території Росії їхньою зброєю. Маніпуляція переговорами, лякання новими типами зброї та пошук нових союзників – Росія здатна підвищувати ставки, аби досягти свого.

Як на це варто реагувати Україні та її союзникам, і як та коли варто говорити з Росією – в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

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Чи могли росіяни застосувати ракету "Рубеж"

В ЗМІ з'являються повідомлення, що в ніч на 21 листопада Росія могла вдарити по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубеж".

Зверніть увагу! Ракети "Рубеж" зокрема призначені для доставлення зброї масового ураження. Поки що невідомо, яке оснащення було в ракеті, якою завдали удару по Дніпру. Втім більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення, зокрема "Іскандер", "Кинджал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102.

Подоляк наголосив, що підтвердження щодо цієї атаки варто чекати від військових, але про нову тактику Росії не мовиться. Вона продовжує практику знищення і залякування цивільного населення.

Наразі розвідка наших партнерів говорить, що немає ознак підготовки до ядерного удару,

– зауважив політик.

Чому Росія шантажує

Росія продовжує нагнітати ситуацію щодо надання Україні дозволу від західних партнерів на удари по Росії. Подоляк зауважив, що залякування та шантаж – невіддільна частина постійної риторики Росії, тому Україні та світові варто звертати увагу не на пусті балачки, а на реальні дії, які можуть придушити Кремль:

партнерам варто вкладатися в далекобійну зброю для України, якої потрібно багато для знищення військових об'єктів ворога та його логістики;

обмежити Росію в доходах, зокрема забрати всі компанії з російського ринку і перестати закуповувати низку товарів російського виробництва через країни-посередники;

перестати шукати можливості, аби щось попросити у Путіна і вести з ним жодні непродумані перемовини.

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Про можливість переговорів з Кремлем та вплив Трампа

Політик наголосив, що для України неприпустимо вести переговори з Росією на її умовах. А для того, щоб Росія вела переговори на умовах України, всі 3 вищезазначені фактори мають працювати і впливати на сили та здатності агресора.

Сьогодні, коли з'являються певні публікації чи певні телефонні дзвінки – це стимулює Росію продовжувати вважати, що у них достатньо ресурсу, скажімо так, досидіти до кінця війни,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Подоляк переконаний, що, попри побоювання та готовність України до найпесимістичніших сценаріїв, Дональд Трамп з початком президентства не обнулить допомогу Україні. Адже наслідки вдарять як по США, так і по усьому світу:

диктатури, на кшталт Росії, зрозуміють, що можуть починати безпідставні війни проти будь-кого; Сполучені Штати Америки втратять свій вплив як глобального демократичного гравця.

Чи може отримати Україна ядерну зброю

Днями у виданні Daily Mail вийшла стаття, де припустили, що задля безпеки Україні США можуть надати їй ядерну зброю. Втім в Офісі Президента запевнили, що Україна раз і назавжди хоче остаточно закінчити війну і жити у безпеці, а для цього потрібно не надання ядерної зброї, а знищення Росії як агресора.

Чи хотітимуть люди сюди повертатися, жити, будувати кар'єру, інвестувати, чи це буде така сіра зона, де відбуватимуться різного типу воєнні провокації тощо? Яка ядерна зброя? Сьогодні є можливість зробити те, що ніхто не міг уявити раніше – обнулити репутацію, мілітарні компоненти Росії, знищити російську армію і Путіна,

– резюмував Подоляк.