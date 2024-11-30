Путін готовий до діалогу, зокрема з Україною, – Зеленський про перемовини

Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента у США світові лідери почали дедалі частіше говорити про мирні переговори України та Росії. Володимир Зеленський вважає, що з Владіміром Путіним потрібно говорити лише з позиції сили.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю британському телеканалу Sky News. Він наголосив на тому, що Путін має зрозуміти, що вторгнення в Україну – його фатальна помилка.

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Якими Зеленський бачить переговори із Росією

На думку Зеленського, Путін все ще не готовий завершити війну в Україні.

З політичного погляду для нього (Путіна – 24 Канал) добре про це говорити, наприклад, з канцлером (Шольцом – 24 Канал) чи деякими європейськими лідерами, чи лідерами Глобального Півдня, чи, можливо, в майбутньому говоритиме з Трампом,

– зазначив український лідер.

Він додав, що в такий спосіб Путін намагається показати суспільству, що Росія – не ізольована політично, а він – не терорист.

Зеленський також висловив впевненість, що Путін готовий до діалогу з певними світовими лідерами. Мовиться і про Україну. Втім, за словами президента України, російський диктатор буде це робити лише заради власних амбіцій.

"Думаю, що це нерозумно. Нам слід бути у сильній позиції. І якщо ми будемо у сильній позиції – він нас почує, інакше він лише говоритиме (не беручи до уваги позицію інших, – 24 Канал)", – наголосив Зеленський.

Ще одним важливим моментом переговорів із Путіним буде те, чи буде він говорити з аспекту повномасштабного вторгнення.

Якщо він говоритиме з аспекту повномасштабного вторгнення – тоді мені це зрозуміло. Це означає: він розуміє, що ізольований. І це трагічна помилка,

– зазначив український лідер.

Він додав, що попри те, що деякі світові лідери не говорять про окупацію України у 2014 році, всі вони сходяться на тому, що повномасштабне вторгнення в 2022 році – "дурна помилка" з боку Путіна.

Як Зеленський ставиться до дзвінків Путіну

Зеленський закликав світових лідерів уникати прямих контактів із Путіним. Він зазначив, що це як "відкрити скриньку Пандори".

За його словами, коли світові лідери бояться, вони починають спілкуватися зі своїми країнами та іншими лідерами, що "руйнує єдність у Європі".

Путін це розуміє та використовує, наче тварина,

– додав Зеленський.

Зеленський також заявив, що не підтримує вчинок канцлера Німеччини Олафа Шольца, коли той знову подзвонив Путіну.

"Для мене це не було несподіванкою, адже він казав, що хоче поговорити та зрозуміти, про що думає Путін. Але я сказав, що не можу це підтримати, оскільки це відкриває нову сторінку – цю скриньку Пандори", – пояснив президент України.

Зеленський також зазначив, що є деякі світові лідери, які хочуть розмовляти з Путіним лише для того, щоб потрапити на перші сторінки газет.

Не відкривайте скриньку Пандори, тому що якщо ви її відкриєте, інші лідери також почнуть розмовляти з ним, щоб бути в газетах і сказати, що вони можуть домовитися з Путіним,

– сказав він.

Український лідер додав, що домовитися із "вбивцею" неможливо, "якщо ви слабкі" та зазначив, що Путін поважає лише силу.