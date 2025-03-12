Це великий успіх: Кульпа підбив перші підсумки переговорів у Джидді

У Саудівській Аравії 11 березня відбулися важливі переговори між командами України та США. Наша держава погодилась припинити вогонь на 30 днів, якщо на це погодиться Росія. Штати негайно відновлюють обмін розвідданими та військову допомогу ЗСУ. Це дуже великий успіх.

Про це свідчать деякі моменти щодо переговорів у Джидді. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

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Росія – у фінансовому "інсульті"

Пьотр Кульпа зазначив, що насамперед час працює на користь України. Нам потрібне безпечне небо, щоб нарощувати виробництво дронів, ракет і так далі. Наша держава робить це набагато швидше, ніж Росія.

Також Росія перебуває у фінансовому "інсульті". Це передінсультний стан. Це також дуже великий плюс. Якщо Росія не погодиться, тоді вона буде винною. Доступ до розвідданих залишається на боці України. Тому це великий успіх,

– сказав він.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса повідомив, що військова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись.