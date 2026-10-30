"Вбити клин між Європою": в ISW розкрили справжню мету заяв Кремля щодо перемовин

Кремль намагається посіяти недовіру між державами Європи та виключити їх із мирного процесу щодо війни в Україні. Москва прагне не допустити європейців до переговорів, доки ті не погодяться на її ультиматуми.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Чого насправді домагається Москва

Приводом для нової інформаційної атаки стала телефонна розмова Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, яка відбулася 27 жовтня.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Європа нібито не має єдиної та послідовної позиції щодо контактів із Москвою.

Окремо він прокоментував майбутні переговори в Абу-Дабі. За словами чиновника, Росія домовилася лише про тристоронній формат переговорів за участю України та США. Він уточнив, що європейські країни на цю зустріч "ніхто й не думав запрошувати".

Водночас Ушаков зазначив, що Росії однаково доведеться вести переговори з людьми, які їй "не дуже подобаються", коментуючи можливість майбутнього діалогу з Європою.

Подібну позицію озвучив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія має підтримувати тих європейських представників, які розуміють необхідність діалогу з Кремлем у межах мирних переговорів.

Того ж дня речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила європейських лідерів у небажанні обговорювати "російські інтереси" та висуванні до Москви "нереалістичних вимог".

За оцінкою аналітиків, ці заяви свідчать про спроби Кремля не допустити Європу до переговорів, доки вона не погодиться на вимогу Росії від грудня 2021 року. Тоді Москва вимагала скоротити присутність НАТО в Європі до кордонів 1997 року. Фактично це означало б руйнування нинішньої системи Альянсу та докорінну зміну архітектури безпеки Європи.

Крім того, Кремль намагається використати розмову Путіна зі Стуббом і Стере, щоб посіяти недовіру між європейськими державами та послабити їхні позиції щодо врегулювання війни в Україні.

Зверніть увагу! Не всі країни Європи схвалили дзвінок російському диктатору.

Вимога односторонніх поступок від України

Крім спроб розколоти Європу, Кремль створює підґрунтя для тиску на Київ.

Ушаков 29 жовтня заявив, що переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть відбутися після 4 листопада. За його словами, дата залежатиме від "ситуації на полі бою та загальної ситуації".

Він також зазначив, що Росія стежитиме за українськими ударами по своїй території напередодні 4 листопада. Таким чином Москва натякає, що очікує від України припинення далекобійних атак. Водночас сама Росія раніше не погоджувалася на взаємне припинення таких ударів.

Аналітики зазначають, що Кремль не вперше використовує перебільшені заяви про успіхи російської армії на фронті, щоб тиснути на Україну під час переговорів і вимагати поступок.

Поки незрозуміло, які саме умови висуває Москва. Однак Кремль може навмисно створювати перешкоди для переговорів, щоб у разі відмови України від поступок звинуватити Київ у небажанні досягти миру.