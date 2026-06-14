У Європи є лише один варіант примусити Путіна до миру, – історик із США

Європейські лідери планують зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні після його відкритого листа до Володимира Путіна. Вони обговорюватимуть можливість залучення Росії до переговорного процесу щодо завершення війни та створення спільної позиції Заходу.

Американський журналіст та історик Девід Саттер розповів 24 Каналу, що такі зустрічі можуть бути спробою виробити єдину стратегію тиску на Росію та спонукання її до переговорів. Однак ключові важелі впливу Заходу залишаються обмеженими.

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Які важелі впливу має Захід на Росію?

Девід Саттер вважає, що основний інструмент впливу західних союзників – це військова підтримка нашої держави та поглиблення співпраці між оборонними промисловостями країн Заходу та України.

Важливо! Зеленський заявив, що Росія уникає прямого діалогу щодо завершення війни та відмовляється від можливих переговорних форматів із Україною. Така позиція Кремля свідчить про відсутність реальної готовності до мирного врегулювання попри міжнародні ініціативи.

Він наголосив, що переконати Володимира Путіна дипломатичним шляхом неможливо, оскільки той реагує лише на реальний силовий тиск.

Єдиний реальний важіль, який у них є, – це постачання військової допомоги Україні та інтеграція оборонної промисловості. Вони не переконають Путіна (добровільно піти на мир – 24 Канал),

– сказав історик.

Саттер підкреслив, що Кремль змінює поведінку лише тоді, коли військова ситуація починає погіршуватися і створює ризики для російського керівництва. Самі по собі дипломатичні зусилля не матимуть ефекту без реального військового тиску на Росію.

Історик про методи тиску на Росію: відео

Крім того, ключовим фактором впливу на Росію залишаються також успіхи українських сил на полі бою, які визначають реальний баланс сил у війні.

Мирні переговори: останні новини

Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на відновлення ефективного переговорного процесу щодо завершення війни за участі США та Європи. Водночас він наголосив, що ключовим у таких переговорах є реальна готовність Росії до завершення війни, а не лише політичні заяви.

Європейські лідери планують зустріч із Зеленським у Лондоні, щоб обговорити можливі шляхи завершення війни та перспективи залучення Росії до переговорного процесу. За даними Bloomberg, йдеться про спробу узгодити спільний підхід США та країн Європи щодо тиску на Москву.

Зеленський заявив, що європейські країни обговорюють можливість відновлення мирних переговорів уже в липні 2026 року. За словами президента України, важливим є вироблення єдиної позиції щодо умов переговорів і гарантій безпеки для нашої держави.