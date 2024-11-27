Сікорський озвучив важливу умову для мирних переговорів в Україні

Останнім часом світові лідери дедалі активніше почали обговорювати варіант мирних переговорів між Україною та Росією. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що будь-які рішення, щодо припинення війни, мають бути схвалені українською стороною.

Він також підкреслив, що безпека України безпосередньо впливає на безпекову ситуацію Польщі. Про це Сікорський заявив під час пресконференції після двосторонньої зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Що сказав Сікорський про завершення війни в Україні

Під час переговорів Сікорський ознайомив українського колегу із результатами засідання "Веймарського трикутника +", яке відбулося у Варшаві минулого тижня.

За словами польського міністра, європейські партнери обговорювали, як Європа може додатково підтримати Україну та посилити як власну, так і українську безпеку. Сікорський наголосив, що позиція Польщі залишається незмінною – Україна має повернути свої території в межах міжнародно визнаних кордонів.

У разі початку переговорів про припинення війни, що, на нашу думку, зараз є малоймовірним, враховуючи все більш жорстокі напади з боку Росії, будь-які рішення мають бути схвалено нашими українськими друзями,

– заявив Сікорський.

Зустріч Радослава Сікорського та Андрія Сибіги / Фото Софії Назаренко

Сікорський зазначив, що будь-які рішення щодо завершення війни в Україні матимуть прямі наслідки для безпеки самої Польщі.

"Ми знаємо з історії Польщі, що влади намагалися домовитися через голови зацікавлених країн. Раніше вони не принесли нічого доброго", – сказав польський міністр.

Що є пріоритетом для України

Сибіга заявив, що наразі для України одним із пріоритетів є постачання зброї від партнерів. Зокрема, про це Київ веде перемовини із США. Важливим пунктом для України є й посилення систем ППО для зміцнення власних позицій.

Щодня через ракетні атаки агресора страждають наші мирні жителі, зокрема діти,

– наголосив міністр закордонних справ України.

Боєприпаси для артилерії також є серед пріоритетів для української сторони. З іншого боку Київ працює над забезпеченням підтримки власного ОПК від партнерів.

"Ми хочемо досягти такої ситуації, щоб, незалежно від критичних поставок від наших партнерів, у нас був відповідний власний потенціал. Нагадаю, що з початку цієї війни ми вже виробляємо у шість разів більше оборонної продукції власного виробництва.", – сказав Андрій Сибіга.

Міністр закордонних справ України додав, що найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО.