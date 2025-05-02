Одразу 2 попередження: США надіслали серйозний сигнал Росії

Кремль спеціально затягує мирні переговори, що не подобається Сполученим Штатам. Адміністрація Трампа вже зробила Росії два серйозних попередження.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, два попередження від США пролунали якраз на тлі прогресу з угодою про корисні копалини, яку Україна вже підписала.

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Які сигнали йдуть від Сполучених Штатів

Як наголосив Фесенко, буквально нещодавно з'явилися повідомлення, що Сполучені Штати готують Україні продаж продукції військового призначення на 50 мільйонів доларів.

Це сигнал для росіян. Або ви погодитеся на переговори, які ви фактично заблокували своїми вимогами, або Штати поступово відновлять постачання зброї Україні,

– сказав Фесенко.

Крім того, не дарма упродовж останнього часу все частіше чути про сенатора Ліндсі Грема та законопроєкт щодо нових тарифів проти Росії. Якщо його ухвалять, тоді США введуть 500% мита на імпорт з країн, що купують нафту, нафтопродукти, природний газ чи уран у Росії.

Поки що Сполучені Штати лише попереджають Росію. Вони закликають Кремль бути більш зговірливим та піти на переговори. Інакше буде гірше.

Чи проголосують за цей законопроєкт? Я би поки з цим не поспішав. Зараз це інструмент політично-психологічного тиску на Росію. США не вводять санкції, але попереджають, що є така можливість. Так вони хочуть підштовхнути Кремль до більш конструктивної позиції в переговорному процесі,

– зауважив Фесенко.

Додамо, віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував хід мирного процесу. Він вважає, що найближчим часом війна в Україні не закінчиться. Але потрібно її зупиняти.