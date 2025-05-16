Путін тактично виграв, а стратегічно – програв: що показали перемовини в Стамбулі

В Стамбулі 16 травня відбулись перемовини між Україною та Росією, єдиним, результатом яких стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Водночас є інші результати, але не від переговорного процесу, а від самого факту, що така зустріч взагалі відбулася.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зазначивши, що один з результатів перемовин у тому, що Україні вдалося вчергове продемонструвати свою конструктивність. Проте зараз наша країна знову опинилась у ситуації, яка була під час затяжного "Мінського процесу".

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Тепер ми в одному човні з європейцями

Саакян наголосив, що тоді Україна була вимушена пояснювати свою конструктивність і те, що не дає приводів звинувачувати її у зриві мирних процесів. В той час як Росія дозволяла собі все, що завгодно. Тоді європейські партнери України спостерігали за цим, продовжуючи паралельно підтримувати всебічні відносини з Росією.

Тепер іронія полягає в тому, що, за його словами, Україна по один бік з Європою, а на місці європейців опинилися Сполучені Штати. Зараз Європа переконує, що Росія – агресор та хоче продовження війни, а Україна з європейськими партнерами виступає за її завершення.

Паралельно Дональд Трамп хоче домовлятися з Росією, торгувати з нею, дружити, відновлювати Раду "Росія – НАТО".

Тепер ми в одному човні з європейцями, зокрема з тими, хто раніше дивився на Україну тими ж очима, як зараз Трамп дивиться на Європу. Через це в нас стан дежавю,

– наголосив політолог.

Водночас Україні вдається спалювати простір для компромісів і кроків Трампа на догоду Владіміру Путіну. Тому що, за його словами, терпіння в американських еліт – і в парламенті, і всередині Республіканської партії – зменшується.

Також потрібно визнати, що Путіну вдалося досягнути тактичної перемоги. Він скористався фактором Трампа, щоби примусити Європу відмовитись від власного ультиматуму щодо введення санкцій проти Росії, відтермінувавши його виконання,

– відзначив Олег Саакян.

Кремль, як зауважив він, продемонстрував слабкість Європи, яка була змушена грати в конструктивність і бути на місці України перед обличчям Трампа.

Результатом цього буде посилення санкцій проти Росії та допомоги Україні. Європі, яка зараз відчуває себе приниженою, необхідно повернути обличчя, після того, як її лідерів виставили тими, хто розкидується ультиматумами, але не виконує їх,

– пояснив політолог.

Тому, на його думку, попри те, що тактично Путін може зараз "святкувати" певну перемогу через те, що йому вдалося нав'язати двосторонні переговори без припинення вогню, але стратегічно він програв. Тому що Росія спалила непропорційно великий ресурс з боку Трампа, який він мав ще для того, щоб "потягнути за носа".

Також Путін ще більше посилив роздратованість в Європі і готовність протидіяти Росії.

Нагадаємо, що глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував переговори із росіянами, які пройшли у Стамбулі 16 травня. За його словами, план Путіна представити цю зустріч "як продовження березня 2022 року" зазнав поразки. Також важливий результат перемовин – домовленість щодо обміну у форматі "1000 на 1000".

Сибіга зазначив, що питання припинення вогню не було розв'язано в Стамбулі, адже Росія прислала на переговори людей, які не мали достатні повноваження.