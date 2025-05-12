Путін не очікував: заклик Зеленського до переговорів у Стамбулі виконав важливе завдання

Владімір Путін заявив про готовність Росії провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня. Володимир Зеленський не забарився з відповіддю, сказавши, що він готовий особисто зустрітися з очільником Кремля.

Кремль досі не дав відповіді на пропозицію Зеленського, і президент України вважає це мовчання "дуже дивним". Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко зазначив у розмові з 24 Каналом, що заява президента України є дуже сильним ходом.

Важливо Зеленський і Путін у Стамбулі: що західні ЗМІ пишуть про зустріч і як Кремль вимагає капітуляції

Миттєво відреагував

Яковенко припустив, що Зеленському було б логічно відповісти на заяву Кремля, що Україна пропонує спочатку перемир'я, а потім переговори. Росія ж хоче влаштувати перемовини під час війни.

Однак те, що зробив президент України, набагато важливіше. Він миттєво відреагував та перевів ситуацію в абсолютно катастрофічну для Кремля,

– впевнений російський опозиційний журналіст.

Мало того, що Путін не очікував цього, до того ж очевидно, що коли він заявляв щодо переговорів в Стамбулі, то мав на увазі, що в них візьмуть участь якісь перемовники.

Зверніть увагу! У російському МЗС припустили, чому партнери України підтримують 30-денне перемир'я. За словами представниці російського відомства Марії Захарової, Захід нібито намагається дати Києву перепочинок, щоб відновити військовий потенціал ЗСУ та продовжити протистояти Росії.

Ігор Яковенко наголосив, що не йшлося про те, що очільник Кремля має віч-на-віч зустрітися із Зеленським. Мав бути присутнім якийсь клоун від російської сторони, який нічого з себе не уявляє, і перемовини мали стати певним прикриттям, а не зустріччю перших осіб.

Зазначимо, що на думку політолога Ігоря Рейтеровича, Росія, ймовірно, спробує "відмазатися" від пропозиції Зеленського щодо його зустрічі з Путіним в Стамбулі 15 травня. Проте ситуація може змінитися, якщо до Туреччини приїде Дональд Трамп. Тоді ніхто, крім Путіна не зможе бути присутній на переговорах, в яких бере участь президент США.