Стармер вірить, що США реально повернути до переговорів, попри сварку з Зеленським

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер спростував припущення, що коаліція України та європейських держав більше не може розраховувати на підтримку США після останніх подій. Він упевнений, що США можна повернути до спільної роботи.

Він зіслався на його розмову з Дональдом Трампом напередодні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Кіра Стармера після європейського саміту у Лондоні.

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Виступаючи на пресконференції після безпекового саміту в Лондоні, Стармер запевнив, що Вашингтон залишається важливим партнером у зусиллях щодо гарантування миру в Україні.

Стармер поділився, що під час його телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася напередодні, він отримав підтвердження можливості залучення Сполучених Штатів до спільної роботи у цьому напрямку.

Прем’єр, наголосив, що не може розкривати деталі розмови, але розраховує на успіх.

Я би не йшов цією дорогою, якби я не вірив, що можливий позитивний результат, який полягатиме у тому, щоби забезпечити, що ми разом – Україна, Європа та США – зможемо рухатися до сталого миру,

– заявив британський прем'єр.

Нагадаємо, Стармер заявив про готовність союзників надіслати контингент в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.