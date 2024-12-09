Путін програв, час закінчити війну, – Трамп заявив, що формулює концепцію миру для України
Новообраний президент США Дональд Трамп розповів, що зараз займається формуванням концепції миру для України. Він вважає, що Путін вже програв.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа виданню The New York Post.
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Що Трамп говорив про впровадження миру в Україні
Так, Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до "миру" та до припинення вогню. "Він хоче укласти мир, це нове", – сказав обраний президент США.
Трамп зауважив, що вони з Зеленським не говорили про деталі миру. Однак український лідер вважає, що час. На думку Трампа, Путін також повинен думати, що вже настав час, оскільки він програв – бо Росія втратила 700 тисяч людей. Дональд Трамп додав, що це не закінчиться, поки не буде миру.
Я формулюю концепцію того, як покласти край цій смішній війні,
– сказав він.
За його словами, він говорив із Зеленським про те, як "покласти край кривавому конфлікту, який точиться з 2022 року".
До слова, Зеленський мав зустріч з Трампом та Макроном у Франції 7 грудня. Президент України розповів, що під час розмови наголосив на важливості не лише швидкого припинення війни, але й справедливого миру. Глава держави заявив, що війну не завершити лише папірцем і підписами, Україні потрібні дієві гарантії безпеки.