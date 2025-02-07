Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, – Келлог

Дональд Трамп може збільшити санкцій проти Росії. Кіт Келлог розповів, за яких умов це станеться.

Президент Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб покласти кінець її війні проти України, ексгенерал Кіт Келлог, його спеціальний посланець з цього конфлікту, ексклюзивно повідомив The Post цього тижня — але він розуміє, що як Київ, так і Москва повинні будуть йти на поступки, щоб припинити "масштабні" вбивства в найбільшій країні Європи.

Виконання санкцій щодо Росії, за словами Келлогга, на шкалі від одного до десяти перебуває лише на рівні "трійки". Самі санкції США — такі, як ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії — формально удвічі вищі, але ще є простір для їх посилення.