"Дуже масштабна угода": Трамп провів телефонні перемовини щодо війни та анонсував зустріч

Дональд Трамп провів телефонні переговори щодо завершення війни в Україні. Американський лідер анонсував тристоронню зустріч наступного тижня.

Про це президент США заявив журналістам, однак не уточнив імена співрозмовників.

Яку домовленість обіцяє Трамп?

Трамп пообіцяв продовжити телефонні контакти уже наступного дня.

Сьогодні я провів телефонні розмови, завтра будуть ще. У понеділок і вівторок у них відбудеться зустріч,

– повідомив американський лідер.

Трамп також назвав майбутню можливу домовленість "дуже масштабною угодою". За його словами, вона має охопити безпекові питання не лише України, а й усієї Європи.

До того ж він висловив оптимізм щодо налаштованості сторін на діалог.

Росія й Україна, здається, вперше хочуть домовитися,

– заявив Трамп

Переговори в Абу-Дабі та безпекові плани США

Раніше спецпредставник США Стів Віткофф поінформував, що робочі перемовини між делегаціями України та Росії за посередництва Сполучених Штатів пройдуть 10 – 11 листопада в Абу-Дабі. Делегації мають намір зосередитися на формуванні післявоєнних безпекових угодах, кроках до деескалації та гуманітарних проблемах.

Про наміри розробити нову систему міжнародного порядку заявляв і зять американського президента Джаред Кушнер. Він пояснив, що Сполучені Штати намагаються не просто зупинити війну, а збудувати механізми, які унеможливлять її повторення в майбутньому.

Водночас такі ініціативи викликали занепокоєння в Євросоюзі через загрозу ревізії чинної архітектури безпеки. Європейські посадовці остерігаються, що Кремль прагне скористатися переговорним процесом для тиску на східний фланг НАТО та обмеження суверенітету країн-сусідів.