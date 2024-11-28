Команда Трампа розглядає варіанти завершення війни в Україні: деталі від CNN

Майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц працює над стратегією припинення російсько-української війни. Його команда акцентує увагу на кількох можливих сценаріях.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. За даними джерел, адміністрація Трампа може запропонувати тимчасове заморожування конфлікту.

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Майбутній радник Трампа працює над планом для України

Це передбачає припинення вогню та проведення переговорів між сторонами. Водночас США очікують, що більшу частину фінансової підтримки України візьмуть на себе європейські країни та НАТО.

Волц розглядає ідеї, які запропонував генерал Кіт Келлог, нещодавно призначений спецпредставником із питань Росії та України. Серед них:

Залежність військової допомоги від участі України у мирних переговорах із Росією.

Відкладення перспективи вступу України до НАТО на невизначений термін.

Окрім цього, у команді обговорюють ідею колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла, який пропонує створення в Україні "автономних регіонів". Деталі цього плану поки що не розкривають.

Ще один сценарій, який розглядають у команді Трампа, передбачає, що Росії може бути дозволено зберегти контроль над окупованими територіями в обмін на вступ України до НАТО.

Проте джерела CNN наголошують, що більшість радників вважають це малоймовірним у найближчій перспективі.

До слова, 27 листопада Дональд Трамп висунув кандидатуру Келлога на посаду спецпосланника у питаннях Росії та України. За попередньої адміністрації Трампа цю роль виконував Курт Волкер.